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    • 25.03.2020 18:42
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    Son dakika: Galatasaray'dan için "geçmiş olsun" mesajı

    Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    G.Saray'dan F:Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı

    Galatasaray Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

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