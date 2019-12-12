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  • 12.12.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 17:59

Türk futboluna darbesi! TFF'den flaş harcama limiti açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu () geçtiğimiz günlerde gece yarısı yapılan açıklamada 2019-2020 sezonu için belirlenen Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin yükseltildiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın öncesinde TFF Başkanı ve Başkanı 'un gizlice bir araya geldiği kamuoyunun gündemine oturmuştu. Federasyon internet sitesi üzerinden limit arttırım kararının gerekçesini açıklarken, gizli görüşmeye ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

TFF'den flaş harcama limiti açıklaması

'den "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine karar verilmiştir." denildi.

TFF'nin açıklaması şöyle:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında almış olduğu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişiklikler kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açmıştır.
Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur.

Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;

1 - 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,

2 - Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,

3 - Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

GİZLİ BULUŞMA PAS GEÇİLDİ
Usta yorumcusu Erman Toroğlu tarafından gündeme getirilen 'in ofisindeki gizli görüşmeye dair ise bir açıklama yapılmadı. Toroğlu 5 Aralık günü, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkanı , Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in gizli bir görüşme yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu gizli görüşme ile ilgili akıllarda oluşan soru işaretlerini yanıtsız bırakmış oldu.

TRABZONSPOR TAHKİM'E GİDİYOR
sonrası Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyu Tahkim'e taşıyacaklarını duyurdu. Federasyonun aldığı kararın "oyun oynanırken kural değiştirmek" olduğunu söyleyen Ağaoğlu Tahkim'den olumsuz bir yanıt almaları durumunda CAS'a başvuracaklarını belirtti.

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