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  • 12.12.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 16:47

maçı ne zaman, saat kaçta? yayınlanacak?

THY Euroleague'in 13. haftası oynanacak olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önem derecesi yüksek karşılaşma öncesi sporseverler maçı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Bu nedenle günün en çok araştırılanları arasında , saat kaçta sorusu yer alıyor. Peki, yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

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