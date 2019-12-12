Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı olarak yayınlanacak.