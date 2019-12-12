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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 19:57

- | İlk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan , 'e konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan , 'e konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan bordo mavililerin üst tur şansı kalmadı. Rakibi İsviçre'nin zirvede olması onlar açısından da oldukça önemli bir durum. Basel'in takipçileri Getafe ve 'ın ise 9'ar puanı bulunuyor.

St.Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de olacak.

BASEL - TRABZONSPOR CANLI

İLK 11'LER
Basel:

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban

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