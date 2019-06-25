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ırkçılığa savaş açtı

Ünlü futbolcu , Almanya’da ayrımcılığa uğradı. Irkçılığa savaş açtı. Mağdurların sesi olmak için sosyal medyada ‘Senin Hikayen Bizim Sesimiz’ kampanyası başlattı. 80 milyon takipçisinden destek mesajları aldı.

Bravo Mesut
Almanya doğumlu Türk futbolcu Mesut Özil (30), başarılarıyla ünlendi. Arsenal'de forma giyen Özil, geçen yıl Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Almanya, bunu hazmedemedi. Ayrımcılığa uğrayan Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını söyledi. Irkçılığa karşı mücadele etti. Irkından ve inancından dolayı ayrımcılığa uğrayanlar için sosyal medyadan "Your Story Our Voice" (Senin Hikayen Bizim Sesimiz) adlı bir kampanya düzenledi.



Özil, 80 milyon takipçisine, "Irkçı saldırıya uğradıysanız siz de hikayenizi anlatın" diye seslendi. Mağdurların, #YourStoryOurVoice etiketiyle yaşadıklarını anlatmasını istedi. Özil, kamuoyu baskısıyla sorunları çözeceklerini bildirdi. Kampanya büyük ses getirdi. Milyonlarca hayranı futbolcuya destek mesajları gönderdi.



Manken Amine Gülşe ile 7 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren Özil, ırkçılığa karşı mağdurların sesi oldu.

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