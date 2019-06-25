doğumlu Türk futbolcubaşarılarıyla ünlendi.'de forma giyen Özil, geçen yılile fotoğraf çektirdi. Almanya, bunu hazmedemedi. Ayrımcılığa uğrayan Özil,'nı bıraktığını söyledi. Irkçılığa karşı mücadele etti. Irkından ve inancından dolayı ayrımcılığa uğrayanlar için sosyal medyadanadlı bir kampanya düzenledi., 80 milyon takipçisine, "Irkçı saldırıya uğradıysanız siz de hikayenizi anlatın" diye seslendi. Mağdurların, #YourStoryOurVoice etiketiyle yaşadıklarını anlatmasını istedi. Özil, kamuoyu baskısıyla sorunları çözeceklerini bildirdi. Kampanya büyük ses getirdi. Milyonlarca hayranı futbolcuya destek mesajları gönderdi.Manken Amine Gülşe ile 7 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine giren Özil, ırkçılığa karşı mağdurların sesi oldu.