Büyük aşklarını 7 Haziran'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta nikah masasına taşıyan Mesut Özil ile Amine Gülşe Özil, balayında da Milli yanlarını konuşturdu. Vatan sevgisini her fırsatta dile getiren Arsenal'in yıldız futbolcusu, eşiyle balayı tatili için yurt dışına gitmek yerine Çeşme'yi tercih etti.





EGE'YE DEMİR ATTILAR...

Ünlü futbolcu, önceki gün soluğu güzel eşiyle Alaçatı'da 10 milyon liraya yaptırdığı lüks villasında aldı. Ege kumruları, dubleks villalarına geçmeden önce de Gaziemir'deki bir AVM'de evleri için alışveriş yaptı. Magazin dünyasının gözde çiftini karşılarında gören İzmirliler, hemen telefonlarına sarıldı. Yıldız futbolcu ile güzel oyuncunun hayranları, ikiliyle fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayan ünlü çift, her zamanki gibi mütevazı tavırlarıyla gönülleri fethetti.







Balayı için yurt dışına para akıtmak yerine ülkemizin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarmayı tercih eden Özil çifti, bir kez daha alkışları topladı.