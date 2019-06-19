Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.06.2019
  • Gazete

ve eşi Alaçatı'daki villalarında Ege’nin tadını çıkarıyor...

Her fırsatta memleket sevdasını dile getiren ’in yıldızı ile güzel eşi , balayında da kural bozmadı. Ünlü çift, yerine Alaçatı’da yaptırdıkları villalarına gidip şimdilerde Ege’nin tadını çıkarıyor...

Memleket sevdası

Büyük aşklarını 7 Haziran'da 'ta nikah masasına taşıyan Mesut Özil ile Amine Gülşe Özil, balayında da Milli yanlarını konuşturdu. Vatan sevgisini her fırsatta dile getiren 'in yıldız futbolcusu, eşiyle balayı tatili için na gitmek yerine Çeşme'yi tercih etti.

EGE'YE DEMİR ATTILAR...
Ünlü futbolcu, önceki gün soluğu güzel eşiyle Alaçatı'da 10 milyon liraya yaptırdığı lüks villasında aldı. Ege kumruları, dubleks villalarına geçmeden önce de Gaziemir'deki bir AVM'de evleri için alışveriş yaptı. Magazin dünyasının gözde çiftini karşılarında gören İzmirliler, hemen telefonlarına sarıldı. Yıldız futbolcu ile güzel oyuncunun hayranları, ikiliyle fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayan ünlü çift, her zamanki gibi mütevazı tavırlarıyla gönülleri fethetti.



Balayı için yurt dışına para akıtmak yerine ülkemizin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarmayı tercih eden Özil çifti, bir kez daha alkışları topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMesut Özil ve eşi Amine Gülşe Alaçatı'daki villalarında Ege’nin tadını çıkarıyor...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri