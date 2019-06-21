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  • 21.06.2019
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- çifti 'de ile buluştu

Aşklarını 7 Haziran'daki görkemli düğünleriyle resmileştiren Özil ile , geçtiğimiz gün soluğu 'de almıştı. Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'daki bir restoranda yakın dostları ile buluştu. Yemekte Amine Gülşe'nin annesi de hazır bulundu.

Balayı buluşması
Aşklarını 7 Haziran'daki görkemli düğünleriyle resmileştiren Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil, geçtiğimiz gün soluğu Çeşme'de almıştı.



Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'daki bir restoranda yakın dostları Acun Ilıcalı ile buluştu. Yemekte 'nin annesi de hazır bulundu.

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