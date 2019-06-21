Aşklarını 7 Haziran'daki görkemli düğünleriyle resmileştiren Amine Gülşe Özil ile Mesut Özil, geçtiğimiz gün soluğu Çeşme'de almıştı.
Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'daki bir restoranda yakın dostları Acun Ilıcalı ile buluştu. Yemekte Amine Gülşe'nin annesi de hazır bulundu.
Ünlü çift, önceki akşam da Alaçatı'daki bir restoranda yakın dostları Acun Ilıcalı ile buluştu. Yemekte Amine Gülşe'nin annesi de hazır bulundu.
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