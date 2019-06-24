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  • 24.06.2019
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Çiçekçiler laubali tavrı 'in keyfini kaçırdı!

Eşi ile Çeşme’de balayı tatili yapan ’in önceki akşam keyfi kaçtı. Ünlü futbolcu, mekan çıkışı etrafını saran çiçeklerin laubali tavırlarına sinirlenip tepki gösterdi.

Mesut’tan kırmızı kart
Eğlence mekanlarının önünde bekleyip çıkışta ısrarlı tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkaran çiçekçilerin son kurbanı Mesut Özil oldu. 7 Haziran'da evlendiği Amine Gülşe ile Çeşme'de balayına çıkan 'in yıldız futbolcusu, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekandaydı. 'dan gelen misafirleri ile mekanda eğlenen ünlü futbolcunun keyfi, çıkışta çiçekçilerin etrafını sarmasıyla kaçtı.



ÖZIL PATLADI...
Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, çiçekçilerin kendisini itmesiyle sinirlendi. Satıcıların laubali tavırlarına kızan futbolcu, çiçekçilere sesini yükseltip duruma tepki gösterdi. Özil, kısa süreli gerginliğin ardından misafiriyle soluğu Alaçatı'daki 10 milyon liralık villasında aldı.

Kahraman DURAK

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