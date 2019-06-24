Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, model Amine Gülşe evlenmiş, düğünleri günlerce konuşulmuştu... Gözde çift balayını ünlü futbolcunun Çeşme'de yaptırdığı ultra lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil'in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu. Arkadaş grubunun en çok ilgi gösterdiği yer ise bakın neresi oldu.
24.06.2019 09:48
- Son Güncelleme: 24.06.2019 10:08
ALAÇATI'DA TATİL
Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran'daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul'da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme'de aldı. Balayını Özil'in Alaçatı'da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.
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