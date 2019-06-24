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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, model Amine Gülşe evlenmiş, düğünleri günlerce konuşulmuştu... Gözde çift balayını ünlü futbolcunun Çeşme'de yaptırdığı ultra lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil'in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu. Arkadaş grubunun en çok ilgi gösterdiği yer ise bakın neresi oldu.

24.06.2019 09:48 - Son Güncelleme: 24.06.2019 10:08
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme'de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil'in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu

ALAÇATI'DA TATİL

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran'daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul'da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme'de aldı. Balayını Özil'in Alaçatı'da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu

CAM HAVUZ İLGİ ODAĞI

Mesut Özil sabah saatlerinde bahçede güneşlenirken görüntülendi. Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu

Kalabalık grup önce 10 milyon liraya mâl olan iki katlı süper lüks evi dolaştı. Ekibin en çok dikkatini çeken ise havuz oldu.

Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin evi parmak ısırttı! Herkes oraya koştu
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