Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen WinWin programında Acun Ilıcalı, Mesut Özil için flaş bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi. Bunun üzerine Ali Koç, "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.