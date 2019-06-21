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'nin dün gerçekleşen programında ’in ’le 2 yıl sözleşmesi olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek” dedi.

Mesut Fener’e gelecek

'nin dün gerçekleşen programında Acun Ilıcalı, için flaş bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Mesut'un ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek" dedi. Bunun üzerine , "İki yıl sonrası için söz alalım" yanıtını verdi.

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