Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları sürüyor. Son dakika haberine göre; Başakşehir son olarak Salzburg forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli golcü oyuncu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Turuncu lacivertli ekibin bu transferi resmi olarak önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Red Bull Salzburg'da forma giyen ve bu sezon sözleşmesi sona eren Norveçli santrfor, geçtiğimiz sezon Avusturya Ligi'nde 23 maçta 7 gol atıp, 7 asist yapmıştı.

Medipol Başakşehir, transfer döneminin ilk günlerinde forvet oyuncuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile de yollarını ayırmıştı.

"AYRILMA ZAMANIM GELDİ"​

Fredrik Gulbrandsen, Salzburg kulübünün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Ayrılık kararımın doğru olup olmadığını bilmiyorum. İçgüdüsel olarak duygularımla bir karar aldım. Yeni bir şeyler denemenin zamanı geldi. Her futbolcu gibi daha büyük bir ligde oynama hayallerim var. Salzburg, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve bu kararı almak kolay değildi. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Umarım orada bir maç bile oynayabilirim. Salzburg'u her zaman takip edeceğim" dedi.

"MARTIN LINNES'E SORMUŞTUR"

Norveçli eski futbolcu Jesper Mathisen, kanal TV2'de canlı yayında yaptığı açıklamada, Fredrik Gulbrandsen'in Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığını duyurdu. Jesper Mathisen, "Türk kulüpleri, futbolculara iyi paralar veriyor. Galatasaray'da oynayan Martin Linnes'ten bilgi aldığını tahmin ediyorum. Linnes de orada büyük bir sözleşme aldı. Bu yüzden Gulbrandsen de Türkiye'ye gidiyor. Hem saha içi hem de saha dışında heyecan verici bir deneyim yaşayacak." ifadelerini kullandı.

FREDRIK GULBRANDSEN KİMDİR?

1992 doğumlu oyuncu Fredrik Gulbrandsen Salzburg'ta forma giyiyor. Forvet noktasında görev yapan Norveçli oyuncu, Lilleström'un altyapısında yetiştikten sonra Lyn, Molde, New York Red Bulls formaları giymişti. Avusturya ekibindeki 2. sezonuna çıkan Fredrik Gulbrandsen, geçen sezon 54 maçta 16 gol kaydetmişti.