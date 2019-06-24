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  • 24.06.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:07

Son dakika transfer haberleri... Milan'dan hamlesi... Kulüp binasında flaş görüşme!

Adı sıkça  ile anılan  için Alman basınında dev kulübün girişimlere başladığı iddia edilirken, transferde sıraya giren diğer bir dünya devi 'dan flaş bir hamle geldi. gazeteci Gianluca di Marzio, 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve kardeşlerin Milan kulübünün tesislerine giderek İtalyan yöneticilerle masaya oturduğunu duyurdu.

Ozan Kabak için kulüp binasında flaş görüşme!

Adı son günlerde sıkça ile anılan için Alman basınında dev kulübün girişimlere başladığı iddia edilirken, transferde sıraya giren diğer bir dünya devi 'dan flaş bir hamle geldi.

gazeteci Gianluca di Marzio, 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve kardeşlerin Milan kulübünün tesislerine giderek İtalyan yöneticilerle masaya oturduğunu duyurdu.

Di Marzio'nun sitesinde ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iki menajerin Milan tesislerine arabayla girerkenki fotoğrafları da paylaşıldı.

Haberde ayrıca Milan'ın Bayern Münih gibi Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini yürürlüğe koymaya hazır olduğu ve görüşmede transfer için son detayların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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