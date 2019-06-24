Adı son günlerde sıkça Bayern Münih ile anılan Ozan Kabak için Alman basınında dev kulübün girişimlere başladığı iddia edilirken, transferde sıraya giren diğer bir dünya devi AC Milan'dan flaş bir hamle geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio, 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşlerin Milan kulübünün tesislerine giderek İtalyan yöneticilerle masaya oturduğunu duyurdu.

Di Marzio'nun sitesinde ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iki menajerin Milan tesislerine arabayla girerkenki fotoğrafları da paylaşıldı.

Haberde ayrıca Milan'ın Bayern Münih gibi Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan "15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesini yürürlüğe koymaya hazır olduğu ve görüşmede transfer için son detayların masaya yatırıldığı bilgisi paylaşıldı.