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  • 17.12.2018 14:11
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 14:17

Trabzonsporlu Amiri'nin ayağı bastıktan sonra iki yerden delinmiş!

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu , dün akşam oynanan ve 2-2’lik skorla sonuçlanan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, "’nun yaptığı faul sonrasında ’nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner’in Abdülkadir’e faulu sonrasında ise burnunun üstünde açılma oldu" dedi.

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Müsabakanın hakemi 'in verdiği kararlarla maçın seyrine ve sonucuna direkt etki ettiğini kaydeden Şahin, '' karşılaşmasında ne yazık ki iki puan kaybetmiş bulunuyoruz. Bu puan kaybında maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin de payı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar Meler ve Çakır'ın iyi niyetle müsabakayı yönettiklerine olan inancımızı korusak da maç sonrası eski hakemlerin ve futbol yorumcularının değerlendirmeleri, düşündüklerimizi tasdikler niteliktedir'' dedi.

Bir penaltı ve iki kırmızı kart ile müsabakanın seyrinin değişeceğini ifade eden Şahin, ''Rodellega'nın pozisyonu net penaltı. Maçın hakemi VAR odasından pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki uyarıyı bekliyor. 'Penaltı değil' denilince oyunu başlatıyor. Gidip izleme gereği bile duymuyor. ve Caner'in pozisyonları dünyanın her yerinde kesinlikle kırmızı karttır. Adriano'ya kart bile verilmezken Caner'in pozisyonu sarı kartla geçiştiriliyor. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda ise faul var. Hakemlerimizin bunları görmemesi gerçekten şaşırtıcı. Eğer bu tip kritik pozisyonlarda da devreye girmeyecekse, VAR neden var?'' diye konuştu.

Müsabakanın sonuna eklenen 7 dakikayı da anlamsız bulduğunu vurgulayan Haluk Şahin, ''Bu sezon bir başka maçta böyle bir uzatma verildi mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki de sezonun en tempolu, topun en çok saha içinde kaldığı maçta 7 dakika uzatma vermek neyin nesi? Sadece 1 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 7 dakika uzatma verilmesine çok şaşırdık. Bizim gibi futbol kamuoyu da şaşırdı'' ifadelerini kullandı.
Sakatlıklarla ilgili açıklamalarda da bulunan Şahin, şöyle konuştu: "Adriano'nun yaptığı faul sonrasında 'nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner'in Abdülkadir'e faulu sonrasında ise burnunun üstünde açılma oldu. Soyunma odasında dikiş atıldı. Sosa ve Zargo'nun çekilecek MR sonrasında durumları netleşecek."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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