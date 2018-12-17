Beşiktaş, Hollandalı yıldız Ryan Babel ile anlaştı. Babel, kısa süre içinde 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Babel, kulübü Beşiktaş ile anlaştı. Uzun pazarlıklar sonrası yeni teklifi kabul eden Babel, 2 yıllık imza atacak.
BABEL NE KADAR ALACAK?
NTV'nin haberine göre bir süredir yönetimle 3 yıllık sözleşme için görüşen Babel, 2 yıllık sözleşmeye ikna oldu. Babel, kendisine sunulan yıllık 2,6 milyon Euro'luk teklife olumlu yaklaştı.
32 yaşındaki yıldız Beşiktaş ile çıktığı 88 maçta, 29 gol 12 asist yaptı.
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