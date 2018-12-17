İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi TSİ 14.00'te başladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada grubu lider tamamlayan takımlar, diğerinde ise grubu 2. sırada tamamlayan takımlar yer alacak. Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Schalke - M.City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - B. Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax - Real Madrid
Liverpool - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.