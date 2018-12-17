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  • 17.12.2018 14:19
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 14:56

ile eşleşmeler belli oldu! 2018 Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi TSİ 14.00'te başladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada grubu lider tamamlayan takımlar, diğerinde ise grubu 2. sırada tamamlayan takımlar yer alacak. Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

İŞTE EŞLEŞMELER
- M.City
- Juventus
-
Tottenham - B. Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Ajax -
- Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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