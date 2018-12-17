İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi TSİ 14.00'te başladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada grubu lider tamamlayan takımlar, diğerinde ise grubu 2. sırada tamamlayan takımlar yer alacak. Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.



İŞTE EŞLEŞMELER

Schalke - M.City

Atletico Madrid - Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham - B. Dortmund

Lyon - Barcelona

Roma - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Münih



Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.