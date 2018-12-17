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’ta artık zorlanıyor

Geçtiğimiz sezonlarda evinde rakiplerine geçit vermeyen , ’taki son 6 maçta 2 kez güldü.

Vodafone Park’ta artık zorlanıyor
Geçtiğimiz iki sezonda iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermeyen , bu sezon aynı istatistikleri yakalamakta zorlanıyor.

2 KEZ KAZANDI
Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'taki son 6 maçta yalnızca iki kez kazandı. Bu periyotta sadece ligde Çaykur Rize ve Galatasaray'ı yenebilen Beşiktaş, 'a yenilirken, ile berabere kaldı. , Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı Genk ve Malmö maçlarından da mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın iç sahadaki bu performansı sonrası " kale olmaktan çıtkı" yorumları yapıldı.

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