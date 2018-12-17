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tarihe geçti

maçına ilk 11’de başlayan Kanadalı, ’la en çok lig maçına çıkan yabancı oldu.

Atiba Hutchinson tarihe geçti
Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte tarihe geçti. Yıldız oyuncu bu maçla birlikte 157. lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. Atiba 156 maçta forma giyen Sivok'u da geri bıraktı. Kanadalı, "Çok mutluyum" dedi.

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