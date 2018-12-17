Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu maçtan alınacak çok ders var. Birincisi Quaresma bu takımı bozuyor, artık bu gerçekle yüzleşmek gerek.

İkincisi, elinizde gerçek bir sağ bek varken devşirme fantazisine girmeye gerek yok.

Maçın kahramanları Beşiktaş adına Dorukhan, Gökhan ve Caner oldular. Her iki takım kalecisi de müthiş iki kurtarışla ön plana çıktılar.

Sonuç olarak her iki devreyi paylaşan takımlar, puanları da paylaştılar ve ortaya adil bir sonuç çıktı.