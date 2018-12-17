Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki derbide kazanan çıkmadı... Fırtına, 2-0 öne geçtiği maçta Kartal'a yakalandı. 3. dakikada Pereira'nın orta sahadan vuruşu Karius'un kontrolünde az farkla dışarı çıktı. 6'da Sosa'nın ortasına Hüseyin vurdu. Karius son anda çıkardı. 7'de Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın caza sahası içinden vuruşu yan filede kaldı. 21. dakikada Trabzonspor mutlak golden oldu. Nwakaeme kale dibinde topu direğe nişanladı. 30'da Adriano'nun sert şutu Uğurcan'dan döndü. Zargo Toure tehlikeyi uzaklaştırdı.
ADEM LJAJİC ZOR OLANI BAŞARDI
46'da Sosa'nın ortasında Medel topa dokunamadı. Topu önünde bulan Rodallega topu ağlara gönderdi. 46'da Güven Yalçın, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 1 dakika sonra Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı: 0-2. 52'de Ljajic kale dibinden topu dışarı gönderdi.
EKUBAN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
57'DE Caner'in ortasında Onazi topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 65'te Vida, kornerden gelen topa kafayı vurdu. Uğurcan çıkardı. 90+2'de Caner Erkin'in kafa vuruşu direği yaladı. 90+6'da Beşiktaş'ın kornerinde Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. 1 dakika sonra Ekuban karşı karşıya kaçırdı.
ADEM LJAJİC ZOR OLANI BAŞARDI
46'da Sosa'nın ortasında Medel topa dokunamadı. Topu önünde bulan Rodallega topu ağlara gönderdi. 46'da Güven Yalçın, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 1 dakika sonra Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı: 0-2. 52'de Ljajic kale dibinden topu dışarı gönderdi.
EKUBAN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
57'DE Caner'in ortasında Onazi topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2. 65'te Vida, kornerden gelen topa kafayı vurdu. Uğurcan çıkardı. 90+2'de Caner Erkin'in kafa vuruşu direği yaladı. 90+6'da Beşiktaş'ın kornerinde Mustafa kafayla topu ağlara gönderdi. 1 dakika sonra Ekuban karşı karşıya kaçırdı.
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