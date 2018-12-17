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'ın genç yıldızı şov yaptı

’ın ilk golünde büyük payı olan genç futbolcunun, bir golü de VAR’a takıldı...

Dorukhan şov
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, maçındaki performansıyla izleyenleri büyüledi. Takımının ilk golünde büyük rol oynayan 'ın 67'de attığı gol ise VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Dünkü maçta 56 kez topla buluşan ve %86'lık pas isabet oranı ile oynayan Dorukhan, 10 da ikili mücadele kazandı. Genç oyuncu 4 ara pası, 2 de şut pası atarak maçın yıldızı oldu.

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