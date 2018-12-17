Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçındaki performansıyla izleyenleri büyüledi. Takımının ilk golünde büyük rol oynayan Dorukhan'ın 67'de attığı gol ise VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Dünkü maçta 56 kez topla buluşan ve %86'lık pas isabet oranı ile oynayan Dorukhan, 10 da ikili mücadele kazandı. Genç oyuncu 4 ara pası, 2 de şut pası atarak maçın yıldızı oldu.
- Spor
- 17.12.2018
- Gazete
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