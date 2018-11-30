A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya’yı devirdi. Böylece grubunda 3’te 3 yaptı Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği İspanya'yı 71-67 yendi. İlk yarıyı 36-34 önde bitiren ekibimiz maçı 4 sayı farkla kazanarak 3'te 3 yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.