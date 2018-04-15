Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik maçta Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi... Bu sonucun ardından 60 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip liderlik koltuğunu Beşiktaş'tan geri aldı. 59 puanda kalan Başakşehir ise haftayı 3. sırada tamamlandı.

Mücadele oldukça tempolu başlarken, Galatasaray ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Medipol Başakşehir ise bu sezon ilk defa ilk 45 dakikada kaleye isabetli şut atamadı. (3/0)

EMRE'DEN OLAY HAREKET

44. dakikada hakem Halil Umut Meler'e itirazlarından dolayı sarı kart gören Emre Belözoğlu, pozisyonun ardından kenara doğru 'Bunların hepsini yazın' şeklinde elleriyle bir hareket yaptı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

SÜPER MARIANO!

60. dakikada Galatasaray, Mariano'nun attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti: Sofiane Feghouli'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Mariano, ceza sahası yayının hemen dışından sol ayağı ile şutunu çekti, top kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlarla buluştu. 64. dakikada devre arasında itirazlarından dolayı sarı kart gören Arda Turan, yerini Mossoro'ya bıraktı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu, 72. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Galatasaray'da ise Fernando'nun yerine Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.

ADEBAYOR KENDİ KALESİNE ATTI

90+1. dakikada Galatasaray, Adebayor'un kendi kalesine attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve yeniden liderliğe yükseldi.

ARDA'YA BÜYÜK TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı.

Öte yandan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi.



GALATASARAY: 2 - BAŞAKŞEHİR: 0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Fernando (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Donk, Feghouli (Dk. 79 Sinan Gümüş), Belhanda, Rodrigues, Gomis (Dk. 88 Eren Derdiyok)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Visca, Arda Turan (Dk. 65 Mossoro), Elia (Dk. 79 Kerim Frei), Adebayor

GOLLER: Dk. 60 Mariano, Dk. 90 Adebayor (kendi kalesine) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Mariano, Dk. 74 Fernando, Dk. 90+2 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu, Arda Turan (devre arasında) (Medipol Başakşehir)