Erman Toroğlu: Arda Başakşehir'i ağırlaştırmış

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk yarısını yorumladı
Erman Toroğlu: Arda Başakşehir'i ağırlaştırmış15 Nisan 2018, Pazar
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Son virajlara girildiği an kesinlikle Avcı’nın değiştirilmesi gerekir. Avcı arda için kim görmek istemez demişti. Arda oyunda kalsın fren yapsın diğerlerini bozsun.Başakşehirden para alıyorsan ekmek yiyorsan kendi kulübünün şampiyonluğu önemli. Avcı dan 1. Sınıf hoca değil.
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