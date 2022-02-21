Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor! EYT'de yaşa takılanlarda yeni formüller için beklenirken! 45'ten fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi!

ERKEN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ: SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2022 !

2022 yılında tercih eden kişileri erken emekli edecek olan meslekler belirlenmiş oldu. Yayımlanan listede 45 meslek yer alırken bu meslekleri yapan vatandaşlara 5 seneden 10 yıla kadar daha erken emekli olma hakkı tanındı. Daha tehlikeli, gerilimli ve yorucu olarak gruplandırılan bu işleri yapan vatandaşların başka çalışanlara göre daha kısa sürede çalışarak daha erken emekli olmaları sağlanacak.