Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor! EYT'de yaşa takılanlarda yeni formüller için beklenirken! 45'ten fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi!

Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Bu kapsamda birtakım mesleklerin başka mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma olanağı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini devam ettiren milyonlarca vatandaş erken emeklilik amacıyla başvuru yapabiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hususu yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.
ERKEN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ: SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2022 !
2022 yılında tercih eden kişileri erken emekli edecek olan meslekler belirlenmiş oldu. Yayımlanan listede 45 meslek yer alırken bu meslekleri yapan vatandaşlara 5 seneden 10 yıla kadar daha erken emekli olma hakkı tanındı. Daha tehlikeli, gerilimli ve yorucu olarak gruplandırılan bu işleri yapan vatandaşların başka çalışanlara göre daha kısa sürede çalışarak daha erken emekli olmaları sağlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK fiili hizmet zamanı zammı adı verdiği program kapsamında daha kısa sürede çalışarak emekli olmanın önü açılmış oldu. Söz hususu program ile listede yer alan meslekleri yapan vatandaşların hizmet sürelerine yani çalıştıkları gün adedine ek prim gün adedi ek ediliyor. Sonuç olarak vatandaş çalıştığına ek olarak aldığı prim gün sayıları ile daha kısa sürede emeklilik amacıyla aranılan prim gün miktarını doldurmuş oluyor.