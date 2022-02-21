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    • SGK
    • 21.02.2022 12:37
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    • 21.02.2022 12:37
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    Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor! EYT'de yaşa takılanlarda yeni formüller için beklenirken! 45'ten fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi!

    45'ten fazla olarak bu meslekleri icra edenlere erken emeklilik müjdesi geldi. Yaşa takılanlar EYT'de yeni formüller amacıyla 2022 sonunu bekliyor. Bu koşulu yerine getiren herkes emekli olabilecek. Erken emeklilik hakkı tanınmış 45 adet meslek bulunuyor. Bu mesleklerde vazife yapan vatandaşlar seneler evvel emekli olma hakkına sahip. Hem de EYT bekleyen milyonlarca vatandaş prim eksikliğinden dolayı emekli olup olmayacağını merak ediyordu. Primi eksik olanlarla alakalı de çalışma yapılması beklenirken EYT çalışmalarının istikbal senenin sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor!

    Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Bu kapsamda birtakım mesleklerin başka mesleklere göre daha erken yaşlarda emekli olma olanağı bulunuyor. Özel sektör ve kamuda 45 meslekte kariyerini devam ettiren milyonlarca vatandaş erken emeklilik amacıyla başvuru yapabiliyor. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hususu yeni senenin gelmesi ile eş güdümlü gündemde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek.

    ERKEN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ: SGK YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER 2022 !

    2022 yılında tercih eden kişileri erken emekli edecek olan meslekler belirlenmiş oldu. Yayımlanan listede 45 meslek yer alırken bu meslekleri yapan vatandaşlara 5 seneden 10 yıla kadar daha erken emekli olma hakkı tanındı. Daha tehlikeli, gerilimli ve yorucu olarak gruplandırılan bu işleri yapan vatandaşların başka çalışanlara göre daha kısa sürede çalışarak daha erken emekli olmaları sağlanacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu SGK fiili hizmet zamanı zammı adı verdiği program kapsamında daha kısa sürede çalışarak emekli olmanın önü açılmış oldu. Söz hususu program ile listede yer alan meslekleri yapan vatandaşların hizmet sürelerine yani çalıştıkları gün adedine ek prim gün adedi ek ediliyor. Sonuç olarak vatandaş çalıştığına ek olarak aldığı prim gün sayıları ile daha kısa sürede emeklilik amacıyla aranılan prim gün miktarını doldurmuş oluyor.

        MADEN İŞÇİSİ KAÇ YILDA EMEKLİ OLUR?

        Yayımlanan liste içinde en yüksek ek gün prim sayısı tanımlanan meslek maden işçileri oldu. Bu vatandaşlara çalışma sürelerine ek olarak 180 günlük prim ödemesi yapılırken bu sayede maden işçileri yalnızca 5 yıl çalışarak emekli olma hakkı elde ediyorlar. Madenciler yıpranma payı ile birlikte 50 yaş yerine 43 yaşında emekli olabilecekler.

        YIPRATICI MESLEKLERDE ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK

        Yıpratıcı meslekler listesi SGK bağlamında belirleniyor. İlan edilen meslek takımlarında çalışanlara senelik çalışma üzerinden ek prim ödenir. Mesleklere göre ayrı ayrı oluşturulan çoktan ödemeler bir sene üzerinden hesaplanır.

        Örneğin birtakım meslek takımlarında çalışanlar amacıyla SGK 360 gün prim ödendiğinde 60 ek prim ödemesi ekler. Bu kapsamda 360 günlük ödeme 420 gün olarak kayda geçer. Bu halde çalışan amacıyla erken emeklilik fırsatı oluşur.

        Ayrıca halen yürürlükte olan uygulamalarda yalnızca 60 gün ek prim uygulanmıyor. 3 değişik kategoride yer alan mesleklerde 1. takım, 2. takım ve 3. takım bulunuyor. 1. takımda olan mesleklere 60 gün ek prim sağlanırken 2. grupta olan mesleklere bir sene amacıyla 90 gün ek prim verilir. Maden ve yer altı işleri 3. takımda yer alır ve bir sene amacıyla 180 gün ek ödeme yapılır.
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        Haberler SGK Bu işte çalışanlar hemen emekli oluyor! EYT'de yaşa takılanlarda yeni formüller için beklenirken! 45'ten fazla mesleğe erken emeklilik müjdesi!
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