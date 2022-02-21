Biraz evvel nihayete erdi! Maaşlar artıyor! Bu tarihlere kadar başvuran 2.500 TL'ye kadar ek ödeme alabilecek!
Türkiye'de milyonlarca emekli, maaşlarda ve emekli olma şartlarında yapılacak yeni düzenlemeleri beklemeye koyuldu. Özellikle son yıllarda EYT ve 3600 ek gösterge konularında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımlar dikkat çekmişti. 2022 yılında ise bir yandan devam eden düzenlemelere ek olarak emekli maaşlarına SGK tarafından tüm emekliler için ek ödemeler gerçekleştiriliyor. Anlaşmalı bankalar üzerinden yapılacak ödemelerden 2.500 TL'ye kadar nakit desteği almak mümkün. İşte ayrıntılar
Emeklilere Promosyon Ödemeleri Başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 3 yıllığına maaş taşıma işlemlerini yapan veya yeni emekli olan kişilerin maaşa ek olarak yüksek oranda nakit desteği alması sağlanıyor.
Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Akbank ise güncel oranlarını duyurdu. Emekliye özel fırsat sunan bu bankalar tarafından ayrıca ayrıcalıklı birçok bankacılık hizmeti de duyuruldu.
Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
En yüksek emekli promosyon oranlarının duyurulmasının ardından yeni avantajlarını duyuran Türkiye İş Bankası, 2.000 TL'ye kadar nakit promosyonu tüm SGK emeklilerine sağlamaktadır.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan ve emekli maaşını İş Bankası'ndan alan vatandaşların yararlanabildiği nakit desteğinden 31 Mart 2022 tarihine kadar işlem gerçekleştirenlerin yararlanması sağlanacak. Ayrıca maaşını taşıyanların Maximum kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemelerine de gerek kalmayacak.