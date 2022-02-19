İki ikramiye müjdesi! Emekli 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı? SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli ikramiyesi kaç TL olacak?

Her sene emekli ve SGK doğrultusundan tespit edilen vatandaşlar bağlamında dini bayramlar evvelinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar meydana çıktı. 2022 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin sonrasında milyonlarca vatandaşa ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. 1.000 TL olarak ödemeye başlanan emekliye bayram ikramiyelerinde yeni oranlar pek çok birey doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte 2022 bayram ikramiyesi ve emekli maaşları...
2020 senesine kadar 1.000 TL olarak verdiği bayram ikramiyeleri, bu tarihten sonra her Ramazan ve Kurban bayramı evvel 2021 senesinden itibaren 1.100 TL olarak ödenmeye başladı. Ancak çoğu ücrette oluşturulan yeni zam oranları ardından bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bayram ikramiyesi alan geniş bir kesim doğrultusundan 2022 senesinde ikramiye oranlarının da artırılması talep ediliyor.
Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenecek?
2022 senesi amacıyla şimdilik bayram ikramiyelerinin artıp artmadığı belli değil. Henüz 1.100 TL olarak ödenmesi beklenilen ikramiyeler kapsamında yalnızca emekliler yararlanmıyorlar.
Birçok değişik kesimden vatandaşın yararlandığı bayram ikramiyeleri amacıyla yurttaşların yeni sene amacıyla beklentileri de bir hayli artmış durumda.
Emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere çoğu ücrete oluşturulan yeni zamlar ardından kısa bir vakit içerisinde bayram ikramiyeleri amacıyla yeni zam oranlarının açıklanması bekleniyor.