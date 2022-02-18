Duyuru az önce geldi, faizsiz konut kredisi veriliyor! SGK ile 0 faizle ev alma imkanı! Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerine....
Binlerce kişi halen bilmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan haklardan bir tanesi de faizsiz konut kredisi. Sıfır faizli konut kredisi için 2022 yılında da başvuru yapabilirsiniz. SGK tarafından belirtilen koşulları karşılayanlar faizsiz kredi ile hayalindeki eve sahip olabilecek. Bankaların yüksek faizli kredileri vatandaşların ev almalarını zorlaştırıyor. Tam da bu noktada SGK devreye girerek o kişilere özel faizsiz kredi alma hakkı tanıyor. Peki SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler yararlanabilir? SGK sıfır faizli konut kredisi geri ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Bankaların konut kredilerini yüksek bulanlar ev almak için kredi bulmanın farklı yollarını araştırıyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre 0 faizle konut kredisi verilecek. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerine yapılıyor. Kullanılan kredi borcu tahsis edilirken de Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapılıyor. Binlerce kişi henüz bilmiyor. İşte SGK ile konut kredisi alma yolları...
Bütçesi kısıtlı olan vatandaşlara kaçırılmaz bir fırsat haberi SGK'dan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için büyük bir kampanya başlattıklarını duyurdu. SGK konut kredisi gerekli koşulları sağlayan kişilere sıfır faizle veriliyor. İşte 5 soruda SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında bilgiler;
Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanacak Hak Sahipleri Kimlerdir?
- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların
- Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
- Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,
- Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,
- İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,
- 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin
- Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.
Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri Arasında Öncelik Sıralaması Nasıldır?
Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;
a) Malulün kendisine,
b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,
c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,
ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,
konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.
Faizsiz Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.