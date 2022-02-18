Duyuru az önce geldi, faizsiz konut kredisi veriliyor! SGK ile 0 faizle ev alma imkanı! Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerine....

Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri Arasında Öncelik Sıralaması Nasıldır?

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

a) Malulün kendisine,

b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,

konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.