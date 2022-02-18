1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak isteyenler için yeni haber geldi!

Peş peşe açıklama yapıldı. 1999-2002-2002-2008 ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlı kişilerin hayati gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı en mühim gelir kapısıdır. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor.
1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI…
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
EYT YASASINDAN SONRA...
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu.
Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.