Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Geri ödemesi şartları...

Türkiye'deki mevcut uygulamaya göre emekli olmak için vatandaşların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yaş şartı dışında diğer şartları sağlamasına rağmen emekli olamayanlar ise SGK üzerinden sigortadaki paralarını geri alabilmektedir. SGK tarafından emekli olamayan kişiler için yapılan toptan prim geri ödemesi ile emekli olamamasına rağmen SGK üzerinde biriken paralarını geri almaları sağlanmaktadır. Bu nevi emeklilik ikramiyesi gibi görülen emeklilik geri ödemesi ile vatandaşların emekli olamasa bile ödenen primleri nispetinde para almaları sağlanacak. İşte SGK toptan ödeme sorgulama ve SGK toptan ödeme talebi detayları…