Emekli geri ödeme başvurusu nasıl yapılır? SGK'dan emekli olamayanlara toplu para iadesi açıklandı! Geri ödemesi şartları...

Türkiye'deki mevcut uygulamaya göre emekli olmak için vatandaşların prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yaş şartı dışında diğer şartları sağlamasına rağmen emekli olamayanlar ise SGK üzerinden sigortadaki paralarını geri alabilmektedir. SGK tarafından emekli olamayan kişiler için yapılan toptan prim geri ödemesi ile emekli olamamasına rağmen SGK üzerinde biriken paralarını geri almaları sağlanmaktadır. Bu nevi emeklilik ikramiyesi gibi görülen emeklilik geri ödemesi ile vatandaşların emekli olamasa bile ödenen primleri nispetinde para almaları sağlanacak. İşte SGK toptan ödeme sorgulama ve SGK toptan ödeme talebi detayları…
Emekli Geri Ödeme Parası Alma Şartları
Emekli geri ödemesini almak için ilgili mevzuata göre iki temel şart aranmaktadır. Bu şartlardan ilki sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmaktır. Bağ Kur kapsamında da herhangi bir faaliyet yürütmüyor olmak aranan birinci şart olarak sıralanabilir.
Bu kapsamda aranan ikinci şart ise emeklilik için gereken üç şarttan en az ikisini karşılamış olmaktır. Söz konusu iki şart ise sigortalılık yılı ve yaş şartlarıdır. Erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl olarak belirlenen bu şartın dışında yaş şartını da sağlayanlar toplu ödeme alabilecektir.