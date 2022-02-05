3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik! EYT ve maaş derdi de yok!

Emekli olmak için yaş şartı kadar prim şartını sağlamak da oldukça önemli. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak SGK eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlara birçok farklı emeklilik uygulaması ile bu sorunu aşabiliyor. Bir yandan yaş şartı nedeniyle EYT düzenlemesini bekleyenler, diğer yandan ise prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar emekliliği öne çekecek yöntemleri araştırmaya başladı. Askerlik ve doğum borçlanması ile eksik primleri nedeniyle emekli olamayanların emekliliğe daha kolay bir şekilde ulaşması sağlanıyor. İşte emekliliği öne çekecek o detaylar