3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik! EYT ve maaş derdi de yok!

Emekli olmak için yaş şartı kadar prim şartını sağlamak da oldukça önemli. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak SGK eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlara birçok farklı emeklilik uygulaması ile bu sorunu aşabiliyor. Bir yandan yaş şartı nedeniyle EYT düzenlemesini bekleyenler, diğer yandan ise prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar emekliliği öne çekecek yöntemleri araştırmaya başladı. Askerlik ve doğum borçlanması ile eksik primleri nedeniyle emekli olamayanların emekliliğe daha kolay bir şekilde ulaşması sağlanıyor. İşte emekliliği öne çekecek o detaylar
SGK tarafından uzun süredir uygulanan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er veya erbaş olarak silah altında geçirilen süreler için borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar için 3 çocuk için 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.
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2022 Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar?
2022 yılında asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından zamlanan SGK borçlanma oranları için yeni oranlar birçok kişi için ödeme zorluğu yaratmıştır. Emeklilik tarihini borçlanma yöntemleri ile öne çekmek isteyenlerin 2022 yılında askerlik ve doğum borçlanması yöntemi ile günlük en düşük ödemesi gereken prim ise 53,38 TL olarak belirlendi.