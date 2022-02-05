SGK, SSK, Bağkur’lu, emekli, EYT’li, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Gözler oradaydı! Maaşlar da taban sınır...

SSK, Bağkur'lu, emekli, EYT'li, işçi için son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe açıklama yapıldı. İş kanununda yalnızca işçilere asgari ücretin altında bir ücret ödenemeyeceği belirtilir. Diğer konularda ise yargı kararları incelenir. Sizin konunuzla alakalı birtakım yargı kararlarında asgari ücret zammı şahıslara zam olarak sunulamaz şeklindedir. Yani uygulamada asgari ücret artışı ve onun üstüne de Yİ-ÜFE, enflasyon seviyesi ya da iş sözleşmesinde belirti edilen tutar kadar artış yapılması kararlaştırılmıştır.
Merhaba, ben 2019 yılında emekli oldum. Ondan öncesinde de kesintisiz 25 yıl çalışmışlığım var, bana GSS borcunuz var diye tebligat geldi? Emekliye GSS borcu çıkıyor mu, yoksa yanlış mı gelmiş?
Merhaba, emekli kişilere Genel Sağlık Sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir. Emekliliğiniz öncesinde işsiz kaldığınız dönemler yok ise sistemsel bir hatadan ötürü borç çıkarılmış olabilir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine kimliğinizle giderek sorunu düzeltebilir, borcunuzu sildirebilirsiniz.
Mert Bey selam, benim bir diş polikliniğim mevcut. Ben burada yardımcı diş hekimi asistanı çalıştırmak istiyorum ancak bir türlü bakanlık tarafından izin verilmiyor. Bu konuda ne yapmamız gerekir, biz mi yanlış yapıyoruz?
Merhaba, yabancı çalışma izinlerinde bazı yasaklı meslekler vardır. Gümrük müşaviri, ebe ve diş hekimliği gibi meslekler yasak meslekler kapsamındadır. Diş hekimi asistanı olarak İŞKUR kayıtlarında ayrıca binlerce açık ilan mevcuttur ve bu yüzden ret cevabı verilmektedir. Ya da personeli diş hekimi olarak çalıştırma ihtimaliniz göz önünde bulundurulduğundan ret cevabı verilebilir. Ret cevabı vermesi için bakanlığın onlarca nedeni var açıkçası.