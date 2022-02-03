3.000, 2.750, 2.500 TL'ye kadar nakit para desteği hesaplara yatıyor! En düşük maaşa ek ödeme müjdesi geldi!

Bankaların emeklilere özel maaşa ek ödemeleri devam ediyor. Kefilsiz, geri ödemesiz ve ek koşulsuz olarak 3.000 TL'ye kadar verilen ek nakit desteği, sadece emekli maaşını taşıma şartı ile sunuluyor. Emeklilere yapılan yeni zamlar sonrasında artan bankaların emekli promosyon oranları, maaşını ilgili bankalara taşıyanlara cazip seçenekler sunuyor. Maaş taşıma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar emekli maaşına ek nakit desteği alabileceği gibi birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…