Hemen bunu yapın yeter! Emekli olmak artık çok kolay! Hiç çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Çalışanlar amacıyla emeklilik bir nevi baş dinleme etkinliği olarak görülebilir, iş yerinden bunalan, iş arkadaşlarından memnun olmayanlar bağlamında isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunmaktadır. Bu yöntemle vatandaşlar hiç çalışmadan emekli olma hakkına sahip olmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalılık çoğu vatandaş bağlamında olabildiğince avantajlıdır, zira hiç işe gitmeden yalnızca sigorta primlerinin ödenmesi ile emekliliği olası duruma getirmektedir.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?
Bu kapsamda hayatında hiç bir işte çalışmamış, malullük ya da emekli aylığı almayan vatandaşlar isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık vakti de bitirildiğinde bu vatandaşlar emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.
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Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu vatandaşların malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu manasına gelmektedir. İş kazası, hastalık, analık gibi hallerde isteğe bağlı sigortalılıkta ara hali olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu tarafta düzenlenmektedir.