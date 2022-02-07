Hemen bunu yapın yeter! Emekli olmak artık çok kolay! Hiç çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?

Bu kapsamda hayatında hiç bir işte çalışmamış, malullük ya da emekli aylığı almayan vatandaşlar isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık vakti de bitirildiğinde bu vatandaşlar emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.

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