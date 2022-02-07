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    • SGK
    • 08.02.2022 08:08
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    • 08.02.2022 08:08
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    Hemen bunu yapın yeter! Emekli olmak artık çok kolay! Hiç çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

    İsteğe bağlı sigorta başvurusu hedefiyle 18 yaşın kadın ya da erkek farkı olmadan tamamlanmış olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta onayı hedefiyle çalışmamak şartı var. Sigorta gerektiren bir işte çalışanlar isteğe bağlı sigorta yaptıramazlar. Bunun dışında 30 günden az çalışan ve sigorta prim kaydına tam prim ödemesi yapılmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. SGK'dan malullük ya da yaşlılık maaşı aylığı alanlarda isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler.

    takvim.com.tr
    Hiç çalışmadan, SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

    Herhangi bir işte çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! Çalışanlar amacıyla emeklilik bir nevi baş dinleme etkinliği olarak görülebilir, iş yerinden bunalan, iş arkadaşlarından memnun olmayanlar bağlamında isteğe bağlı sigortalılık sistemi bulunmaktadır. Bu yöntemle vatandaşlar hiç çalışmadan emekli olma hakkına sahip olmaktadırlar. İsteğe bağlı sigortalılık çoğu vatandaş bağlamında olabildiğince avantajlıdır, zira hiç işe gitmeden yalnızca sigorta primlerinin ödenmesi ile emekliliği olası duruma getirmektedir.

    KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?

    Bu kapsamda hayatında hiç bir işte çalışmamış, malullük ya da emekli aylığı almayan vatandaşlar isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık vakti de bitirildiğinde bu vatandaşlar emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.

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    Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu vatandaşların malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu manasına gelmektedir. İş kazası, hastalık, analık gibi hallerde isteğe bağlı sigortalılıkta ara hali olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu tarafta düzenlenmektedir.

        İsteğe bağlı emeklilik yöntemiyle eş güdümlü hiç işe gitmeden emekli olmak mümkün, bireyler kendi seçtikleri düzeyde prim ödemelerini gerçekleştiriyor, lüzumlu şartların tamamlanmasıyla eş güdümlü bireyler emekli olabiliyor. 2022 senesi amacıyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyecek olan vatandaşlar 1669 TL ödeyecekler. Fakat ev hanımları amacıyla yapılan indirimle bu tutar aylık 1548 TL olacak. Aylık 1548 TL prim ödemesi yaparak şartlar tamamlanabilir ve emekli olunabilir.

        MALULEN EMEKLİLİK İLE ERKEN EMEKLİLİK DURUMU

        Malulen emeklilik de bir erken emeklilik biçimi olarak uygulanıyor. Bu imkandan sağlık bozukluğu olan sigortalı çalışanlar yararlanabiliyorlar. Eğer çalışanların yüzde 60 ve üstünde iş kuvveti kaybı olursa bu imkandan yararlanılıp malulen emekli olunabiliyor. Malulen emekli olmak isteyenlerde 10 sene sigortalılık zamanı ile 1800 gün prim koşulu aranıyor.
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        Haberler SGK Hemen bunu yapın yeter! Emekli olmak artık çok kolay! Hiç çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!
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