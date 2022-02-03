Erken emekli olmak için son formül açıkladı! 120 ay çalış anında emekli ol! İşte 3600 ve 7200 gün kuralı...

Sigorta prim ödemesi yapan milyonlarca çalışan en erken tarihte, en ufak yaşta emekli olmanın formülünü arıyorlar. SGK'nın 10 senede emeklilik formülünü inceleyen vatandaşlar kendilerinin uygulayabileceği yöntemleri öğrenmek istiyorlar. SGK tarafından emekli olmak isteyenler bağlamında sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emekliik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.
120 AY ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK NEDİR?
Yaş haddinden emeklilik normal emeklilik sürecinden değişik olarak daha düşük prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlanmasıdır.
Örneğin 2008 yılından sonra işe girenlerin standart emeklilik şartları 25 senelik sigortalılık süreci, 7200 prim günü ve 60 yaş şartıdır. Fakat prim eksiği olanlar amacıyla bu haklar değişiyor. Yaş haddinden emekli olacaklara 25 senelik sigortalılık süreci, 60 yaş ve 5400 günle emeklilik hakkı sağlanır. Emekli maaş bağlanma aylığında bir oran kesinti olsa da vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler.
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