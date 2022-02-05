Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu! 55 yaş kadın ve erkek! Bir dilekçeyle emekli olma müjdesi geldi!

Emeklilik konusu ile ilgili milyonlarca çalışan beklemede. Milyonlarca çalışan da emeklilik düzenlemesini gelecek seneler amacıyla takip ediyor. Genellikle 40 yaş ile 55 yaş arasında olan bayan ve erkekler hükümetin Çalışma Bakanlığı vasıtasıyla yapacağı çalışmanın detaylarının belli olmasını istiyorlar. Son olarak Vedat Bilgin doğrultusundan oluşturulan bildirimde yaş düzenlemesi amacıyla bir çalışma olacağı fakat konunun öncelikli olmadığı ifade edilmişti.
SGK YAŞA BAKMADAN EMEKLİ EDECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütün çalışanlar amacıyla sağladığı ilk erken emeklilik formülü sağlık kısmı ile ilgili. Çalışanlar iş hayatına girdikten sonra vakit amacıyla da sağlıklarında detaylı sorunlar yaşayabilirler. Bu hatalar birtakım durumlarda çok ciddi rahatsızlıklara sebep olurken birtakım hallerde birkaç hastalık çalışanı etkileyebiliyor. SGK bu halde olan bütün çalışanlara 1800 gün ve 10 sene şartlarını sağlamak şartı ile erken emekli ediyor. Bu kişilerin çalışmalarına müsade edilmiyor ve erken emeklilik sağlanıyor. Kurum emeklilik kararı alırken sağlık heyetinin yüzde 60 çalışma kuvveti raporu olması halini göz önünde bulunduruluyor.
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LİSTEYİ YENİ TÜM MESLEKLERİ AÇIKLADI
SGK 2022 mevzuatında yıpratıcı meslekler ve ek prim ödemeleri yenilendi. Tabloda çoğu meslek grubunun yıpratıcı olduğu, listede yer alan meslek gruplarında çalışanlara senede 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim yazıldığı ve erken emeklilik sağlandığı bildirildi. Yıpratıcı mesleklerde çalışanlara SGK erken yaşta emeklilik sağlıyor.