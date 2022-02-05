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    • SGK
    • 06.02.2022 11:02
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    • 06.02.2022 11:02
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    Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu! 55 yaş kadın ve erkek! Bir dilekçeyle emekli olma müjdesi geldi!

    Emeklilik yaş düzenlemesi amacıyla AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalar bekleniyor. SGK'ya prim ödeyen 55 yaş altı bayan ve erkekler amacıyla ise değişik erken emeklilik seçenekleri mevcut. Herkesin bildiği üzere SGK standart emeklilik amacıyla belli koşulların kusursuz sağlanmasını talep eder iken birtakım özel halleri olan çalışanlarda bu şartları esnetiyor. Bütün çalışanlar amacıyla de normal emeklilik yan ısıra yaş haddinden emeklilik sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu!

    Emeklilik konusu ile ilgili milyonlarca çalışan beklemede. Milyonlarca çalışan da emeklilik düzenlemesini gelecek seneler amacıyla takip ediyor. Genellikle 40 yaş ile 55 yaş arasında olan bayan ve erkekler hükümetin Çalışma Bakanlığı vasıtasıyla yapacağı çalışmanın detaylarının belli olmasını istiyorlar. Son olarak Vedat Bilgin doğrultusundan oluşturulan bildirimde yaş düzenlemesi amacıyla bir çalışma olacağı fakat konunun öncelikli olmadığı ifade edilmişti.

    SGK YAŞA BAKMADAN EMEKLİ EDECEK

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütün çalışanlar amacıyla sağladığı ilk erken emeklilik formülü sağlık kısmı ile ilgili. Çalışanlar iş hayatına girdikten sonra vakit amacıyla da sağlıklarında detaylı sorunlar yaşayabilirler. Bu hatalar birtakım durumlarda çok ciddi rahatsızlıklara sebep olurken birtakım hallerde birkaç hastalık çalışanı etkileyebiliyor. SGK bu halde olan bütün çalışanlara 1800 gün ve 10 sene şartlarını sağlamak şartı ile erken emekli ediyor. Bu kişilerin çalışmalarına müsade edilmiyor ve erken emeklilik sağlanıyor. Kurum emeklilik kararı alırken sağlık heyetinin yüzde 60 çalışma kuvveti raporu olması halini göz önünde bulunduruluyor.

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    LİSTEYİ YENİ TÜM MESLEKLERİ AÇIKLADI

    SGK 2022 mevzuatında yıpratıcı meslekler ve ek prim ödemeleri yenilendi. Tabloda çoğu meslek grubunun yıpratıcı olduğu, listede yer alan meslek gruplarında çalışanlara senede 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim yazıldığı ve erken emeklilik sağlandığı bildirildi. Yıpratıcı mesleklerde çalışanlara SGK erken yaşta emeklilik sağlıyor.

        SGK bütün çalışanlara yaş haddinden erken emeklilik sağlıyor. Bu emeklilik bağlamında birtakım hatalı anlaşılmalar mevcut. Yaş haddinden emeklilik, erken yaşta emeklilik manasına gelmiyor. Emeklilik amacıyla yaş şartını sağlamış fakat prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlara daha düşük primle yaş haddinden emeklilik sağlanması manasına geliyor. Yaş haddinden emeklilik sisteminde 3 ayrı kural vardır.

        1. Kural-) 1999 Eylül ayı evveli işe girenlere yaş haddinden emeklilik 15 sene ve 3600 gün koşulu ile verilir.

        2. Kural-) 2002 ardından işe girenlere yaş haddinden emeklilik 25 sene ve 4500 gün koşulu ile verilir.

        3. Kural-) 2008 Mayıs ayı ardından işe girenlere yaş haddinden emeklilik 15 sene ve 5400 gün koşulu ile verilir.

        1999 ÖNCESİ İŞE GİRENLERE ÖZEL HAKLAR

        1999 senesi evvel işe girenler amacıyla SGK'nın uyguladığı özel alternatifler var. İşe giriş tarihinin 1995'li, 1990'lı hem de daha eskiye dayanması halinde çok erken yaşta emeklilik hakkı verilir.

        Sosyal Güvenlik Uzmanı çalışanın 45 yaşında emeklilik hakkı elde edebileceğini söyleyerek "Başlangıcınız 23 Kasım 1980'den önceki bir tarih ise emekli olmak amacıyla 25 sene sigortalılık süresi, 5000 gün prim ödeme ve 45 yaş şartlarına tabisiniz. Yaş probleminiz bulunmadığından, askerlik sürenizi borçlanıp, 543 gün daha prim ödeyerek priminizi 5000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

        İlk SGK prim ödemesi 1999 evveli olan bayan erkek çalışanlar amacıyla işe giriş tarihi ne kadar erken ise emeklilik yaş koşulu o kadar düşük oluyor.

            Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 30 Eylül 2008 Sonrası Vefat Durumlarında Çift Maaş

            30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenler amacıyla yetim maaşı alınabilmesinde sistem şu şekilde işlemektedir. İkisinin SSK'lı yada ikisinin Bağkurlu olması halinde yüksek tutarda olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenir. İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması halinde yalnızca yüksek olan alınır. Anne ve baba değişik sigorta kollarında iseler yani biri SSK biri Bağkur ya da biri Bağkur başka Emekli Sandığı ise ikisi de tam ve ayrı ayrı alınır.

            Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 1 Ekim 2008 Öncesi Vefat Durumlarında Çift Maaş

            1 Ekim 2008 tarihinden evvel vefat eden anne ve babadan çift maaş alma istekleri şu hükümler kapsamında değerlendirilir. Her iki ebeveynin de SSKlı olması halinde; yüksek olan maaşın tamamı ve düşük olanın da yarısı ödenir. İkisi de Bağkurlu ise yalnızca yüksek olan maaş ödenir. İkisi de emekli sandığı ise talep edilen maaş alınır. Farklı sigorta türlerinde ise ikisi de aynı anda alınabilir.

            Anne ya da Babadan Biri 1 Ekim 2008 Tarihinden Önce Olması Durumunda Çift Maaş Alımı

            Anne ya da babadan birisi 1 Ekim 2008 tarihinden önce, öteki ise bu tarihten sonra vefat etmişse çift maaş şu esaslara göre ödenir. SSK'lı olması halinde yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir. İkisinin Bağkurlu olması halinde yüksek olan, ikisinin emekli sandığı olması halinde ise talep edilen maaş bağlanır. Farklı sigorta türlerinde ise ikisi de aynı anda alınabilir.
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            Haberler SGK Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu! 55 yaş kadın ve erkek! Bir dilekçeyle emekli olma müjdesi geldi!
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