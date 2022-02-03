Emeklilere şubatta bir ek ödeme daha! Az önce açıklandı: SSK, Bağkur’luya maaş + 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı...

Milyonlarca emekli 2022 yılında en çok merak ettiği şeylerden biri de emekli promosyon ücreti oluyor. Bilindiği üzere emekliler 3 yıl maaş alma sözü vermeleri karşılığında maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşının yanında ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için bankalar en cazip teklifini sunarak müşteri kazanmaya çalışıyor. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 1.500 ile 3.000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak bankalara göre promosyon tutarları da değişim gösteriyor. Bununla bağlantılı olarak Ziraat, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha pek çok bankanın emekli promosyon ödemelerini merak eden kişiler hepsini kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih etmek istiyor.