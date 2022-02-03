15 yıl primi tamamlayanlara müjde! 41, 43, 46 yaşlarında emeklilik mümkün! SSK, Bağkur 5.400 günden emeklilik başvuru şartları…

Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar merak ediliyor.