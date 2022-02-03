15 yıl primi tamamlayanlara müjde! 41, 43, 46 yaşlarında emeklilik mümkün! SSK, Bağkur 5.400 günden emeklilik başvuru şartları…
Milyonlarca çalışanın uzun yıllar emek vermenin ardından hayalini kurduğu emeklilik hayatı konusunda 15 yıl primi tamamlayanlara müjdeli haber geldi. Erken emeklilik şartları yakından araştırılıyor ve bu hayale daha çabuk ulaşabilmenin yollarının neler olduğu da merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağkur 5.400 günden emeklilik başvuru şartlarını duyurdu ve bu şartları taşıyanlar için 41, 43, 46 yaşlarında emeklilik mümkün. İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler!
Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler gibi detaylar emekliliğin kapılarının aralanmasını sağlıyor. Uzun yıllar çalışma hayatında hizmet vermenin sonucunda yaşlılığında refah bir hayat yaşamak isteyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik için istediği şartları merak ederek araştırıyor. 15 yıl prim ödemesi yani 5.400 gün ile 41, 43, 46 yaşlarında emekli olmak mümkün. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin milyonlarca kişiyi ilgilendiren erken emekliliğe ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar merak ediliyor.
Emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanmaktadır. Bu durumlarda bağlanan yaşlılık aylıkları, yasada aranan yaş ve prim ödeme gün sayısı tamamlanıncaya kadar bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmektedir.