Şimdi belli oldu! 5 yıl geriye dönük maaş! SGK'ya başvuranın hesabına anında yatıyor! Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu...

Ölüm aylığı hak etmesine karşın SGK'ya müracaat yapmayan kişi, 5 sene geriye dönük ölüm aylığını talep edebilir. Sigortalı olarak çalışan bir bireyin ölümü ardından geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması amacıyla sigortalının belirli vakit prim ödemiş olması gerekir. Ölen eşten ötürü maaş alan dul eş tekrardan evleninceye kadar aylık almaya devam eder. Sigortalı bir vatandaşın vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla en esas koşul prim ödeme süresi. Vefat eden vatandaşın adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 sene prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne – babaya bağlanabilir. Fakat bu vatandaşların birtakım koşulları taşıması gerekir. Vefat eden vatandaş ile ölüm tarihinde meşru evlilik bağı tespit edilen eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması ya da kendi sigortalılığı nedeniyle aylık ya da gelir alıyor olması bu hali değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden vatandaşların eşi çalışsa da, emekli olsa da ölüm aylığı alabilir.