Şimdi belli oldu! 5 yıl geriye dönük maaş! SGK'ya başvuranın hesabına anında yatıyor! Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu...

Ölüm aylığı hak etmesine karşın SGK'ya müracaat yapmayan kişi, 5 sene geriye dönük ölüm aylığını talep edebilir. Sigortalı olarak çalışan bir bireyin ölümü ardından geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması amacıyla sigortalının belirli vakit prim ödemiş olması gerekir. Ölen eşten ötürü maaş alan dul eş tekrardan evleninceye kadar aylık almaya devam eder. Sigortalı bir vatandaşın vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla en esas koşul prim ödeme süresi. Vefat eden vatandaşın adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 sene prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne – babaya bağlanabilir. Fakat bu vatandaşların birtakım koşulları taşıması gerekir. Vefat eden vatandaş ile ölüm tarihinde meşru evlilik bağı tespit edilen eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması ya da kendi sigortalılığı nedeniyle aylık ya da gelir alıyor olması bu hali değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden vatandaşların eşi çalışsa da, emekli olsa da ölüm aylığı alabilir.
SGK'DAN GERİYE DÖNÜK PARA ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?
Sigortalı bir vatandaşın vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi amacıyla en esas koşul prim ödeme süresi. Vefat eden birey adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 sene prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Diğer yandan vefat eden vatandaş 4/a'lı yani eski adıyla SSK'lı ise, bu halde borçlanma süreleri hariç en az 5 seneden beri sigortalı olup toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması halinde de geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilir.
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SGK'DAN GERİYE DÖNÜK PARA KİMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne – babaya bağlanabilir. Fakat bu vatandaşların birtakım koşulları taşıması gerekir. Vefat eden vatandaş ile ölüm tarihinde meşru evlilik bağı tespit edilen eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması ya da kendi sigortalılığı nedeniyle aylık ya da gelir alıyor olması bu hali değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden vatandaşın eşi çalışsa da, emekli olsa da ölüm aylığı alabilir.
Vefat eden vatandaşların çocuklarında ise değişik kriterler söz konusudur. Vefat eden vatandaşın kız çocuklarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kız çocuğunun ise aylığı kesilir. Kız çocuk boşanırsa tekrardan hak sahibi mevkisine gelir ve aylık alabilir.
Erkek çocuklarında ise yaş koşulu söz konusu. Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilirler. Orta öğretime devam eden erkek çocuk 20, yüksek öğrenime devam eden erkek çocuk ise en çok 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir.