4A, 4B, 4C SGK-SSK ve Bağkur'lu erken emekli olmanın yeni yolu ortaya çıktı! 24 ay erken emekli olun!

Vatandaşlar bağlamında en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" Sorusu. Yaş şartını tamamlayan fakat prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara yeni bir olanak gündemde. Talep yaşama geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. SGK rehberine göre ise erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 sene erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden sahip olunan sigortalılık bulgularınız üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
4A, 4B, 4C SGK-SSK VE BAĞKUR'LU OLARAK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da değişik olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün adedinin 7200 olması. Bu koşulu yerine getirenler sigortalılık süresine lüzum olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Fakat bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:
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- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
Askerlik ve doğum borçlanması için en önemli noktalardan birisi sigorta başlangıç tarihi ve askerlik ile doğumun yapıldığı tarih. Bu şartları sağlayanlar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.