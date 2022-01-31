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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 08:52
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    • 01.02.2022 08:55
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    Geri ödemesiz 2.000 TL, 2.500 TL ve 2.750 TL para verilecek! Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için açıklama yapıldı

    Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hedefiyle süre daralıyor. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası bağlamında oluşturulan kampanyada, Emekli tanıdıklarına sadece bir defa referans olan vatandaşlar her referans oldukları vatandaşlara nakit kazanabilecek. Geri ödemesiz nakit paralar hesaplara yatacak.

    takvim.com.tr
    Geri ödemesiz 2.000 TL, 2.500 TL ve 2.750 TL para verilecek

    Nakit para ihtiyacı tespit edilen vatandaşları ilgilendiriyor. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası geri ödemesiz nakit promosyonunu duyurdu. Nakit sorunu çeken kişilerin yüzünü güldürecek kampanyayı Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası resmi internet sitesinden duyurdu. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası emeklilere referans olan vatandaşlara geri ödemesiz nakit verecek.

    Yapı Kredi 2.750 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

    20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç sene boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından da 60 gün amacıyla da iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit mükafat ödenir.

    Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi amacıyla nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekir.

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    20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan ya da kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay amacıyla da sahip olunan kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.04.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama ardından ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme bireylerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek mükafat taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü yapılacaktır.

        Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 arasında ek mükafat taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip yine taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

        Kampanyadan 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası'ndan promosyon taahhüdü tespit edilen ve bir başka SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.

        2.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit mükafat müracaatı işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri iletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir. Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit mükafat tutarı, şartların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon/ek nakit mükafat ödemesi yapılır.

        Nakit promosyon ödemesi üç sene amacıyla peşin olarak yapılır ve üç senelik taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih temel alınır.

        Nakit promosyon/ek nakit mükafat ödemesi gerçekleştirdikten sonra üç senelik taahhüt zamanı amacıyla da gelir/aylığın yükselmesi durumunda ek promosyon/ek nakit mükafat verilmez.

        Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara; 2.500 TL'ye varan nakit promosyon!

        Emekli yakınlarını çağıran bütün Garanti BBVA müşterilerine, her bir dostu amacıyla 250TL nakit ödül!

        Emekli maaşını Garanti BBVA 'dan alan bütün emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından gerçekleştireceği havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsizdir.(Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup evvel yapılan havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.)

        Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye lüzum kalmadan, Garanti BBVA Mobil ya da Müşteri İletişim Merkezi vasıtasıyla maaşlarını basitçe Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

        24 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında emekli maaşını bankamıza taşıyan müşterilerimize özel, ilk defa kart müracaatı yapıp Bonus kart başvuruları onaylananlar, alakalı kartlarıyla 20 Mart'a kadar tek seferde yapacakları 200 TL ve üzeri ilk harcamaya 100 TL bonus kazanacaktır. Buna ek olarak, 20 Mart'a kadar 3 yeni otomatik fatura talimatı getirmeleri halinde 150 TL bonus kazanacaktır.
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        Haberler Ekonomi Geri ödemesiz 2.000 TL, 2.500 TL ve 2.750 TL para verilecek! Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için açıklama yapıldı
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