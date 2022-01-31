Geri ödemesiz 2.000 TL, 2.500 TL ve 2.750 TL para verilecek! Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için açıklama yapıldı

Nakit para ihtiyacı tespit edilen vatandaşları ilgilendiriyor. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası geri ödemesiz nakit promosyonunu duyurdu. Nakit sorunu çeken kişilerin yüzünü güldürecek kampanyayı Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası resmi internet sitesinden duyurdu. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası emeklilere referans olan vatandaşlara geri ödemesiz nakit verecek.
Yapı Kredi 2.750 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç sene boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması ardından da 60 gün amacıyla da iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit mükafat ödenir.
Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi amacıyla nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekir.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan ya da kampanya başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay amacıyla da sahip olunan kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 30.04.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama ardından ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme bireylerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek mükafat taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü yapılacaktır.