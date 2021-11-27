Flaş karar! SGK (SSK) harekete geçti! Artık hemen ödeme alacaksınız! Tek yapmanız gereken ise...

İstirahat rapor parası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SGK ve Bağkur çalışanları, kurum doğrultusundan tespit edilen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın hedefi ise çalışanın işe gelmediği hallerde ekonomik olarak zorlanmamasıdır.

Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?

Ayakta tedavi ardından alınan rapor eder ile eş güdümlü de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan vatandaşlara verdiği istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise SGK doğrultusundan gereksinim sahiplerine ulaştırılmaktadır.