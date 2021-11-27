Flaş karar! SGK (SSK) harekete geçti! Artık hemen ödeme alacaksınız! Tek yapmanız gereken ise...

Artık hemen ödeme alacaksınız! Yapmanız gereken oldukça kolay! İstirahat raporları SGK doğrultusundan otomatik olarak işleme alınabilecek. İlgili personelin hesabına işe gitmediği günlere mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan rapor parası yatırılır. SSK mensubu çalışan, rapor parasının kendi adına yatıp yatmadığını SGK rapor parası sorgulama yolu öğrenebilir. Bu anlamda bundan sonra çalışanların istirahat raporu alabilmek amacıyla yeniden hekime başvuru etmesine lüzum kalmayacak. SGK rapor parası sorgulama amacıyla e-devlet sitesine ya da ALO 170 hattına başvurulabilir. SGK'ya bağlı olarak çalışan personelin hekim doğrultusundan istirahat etmesi lüzumlu gördüğünüz hallerde, meşru olarak işe gitmeme hakkına sahiptir.
SGK İstirahat raporu nedir?
SGK istirahat raporu genel olarak çalıştığı kurumda sağlık problemleri yaşayan ve işgörememezlik zamanı tespit edilen bireylerin faydalanabileceği bir rapordur. Yapılan tetkikler ardından
Sosyal Güvenlik Kurulu doğrultusundan verdiği rapora göre iş görmezlik ve istirahat raporu alabilmek isteyen bireylerin kaç gün çalışmayacakları rapor doğrultusundan net olarak belli edilmektedir. Çalışan birey bu raporu aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde kurumuna iletmek zorundadır.
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İstirahat rapor parası nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmakta olan SGK ve Bağkur çalışanları, kurum doğrultusundan tespit edilen şartları yerine getirdiği takdirde istirahat raporu parası alabilmektedir. Bu paranın hedefi ise çalışanın işe gelmediği hallerde ekonomik olarak zorlanmamasıdır.
Ayakta tedavi SGK istirahat raporu parası ne kadar?
Ayakta tedavi ardından alınan rapor eder ile eş güdümlü de istirahat raporu alınabilmektedir. Ayakta tedavi olan vatandaşlara verdiği istirahat raporu parası ise günlük maaşın üçte ikisi oranındadır. Ödemeler ise SGK doğrultusundan gereksinim sahiplerine ulaştırılmaktadır.