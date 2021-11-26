Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz! Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler Ocak 2022 maaş zamlarını beklerken, bankalardan peş peşe kampanya haberleri geliyor. Son olarak İNG Bank emeklileri oldukça mutlu edecek. Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olanlara çok özel bir duyuru yapıldı. ING Bank, resmi internet sitesi üzerinden emekli vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Buna göre, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 1000 TL ve 1750 TL'ye kadar promosyon verileceği belirtildi. Bu kapsamda, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.