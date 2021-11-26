Herkesin hesabına 2.000 TL ödeme yatacak! Tarih verildi! SGK ve Bağkur'lu emekli vatandaşları ilgilendiriyor!

Emekli olan milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını hangi bankadan alacakları konusu ile ilgili çeşitli tetkik yapmaya devam ediyor. İş Bankası, bilhassa emekli vatandaşlarının dikkatini çekmek amacıyla resmi olarak oluşturulan bildirime göre maaşını İş bankasından alan emeklilere 2.000 TL promosyon ödemesi yatırılacağını ifade etti. İş Bankası'nın emekli vatandaşlar amacıyla hazırladığı emekli promosyon şartları… Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımları haberimizde verdik.
Emekli Maaşı Promosyon Detayları
Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.
Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan
SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.