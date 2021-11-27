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    • Ekonomi
    • 28.11.2021 10:34
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    • 28.11.2021 10:34
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    1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! ATM'den çekiliyor

    Gelen son bilgiye göre 1.500 TL ve üstü maaş alan emekliler amacıyla yeni bir kampanya başladı. 1500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. Şu anda bankalarda devam eden promosyon ödemeleri kampanyalarına göre en az 750 TL en çok 2000 TL banka promosyonu alabilmek mümkün. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Emekli vatandaşlara müjdeli haber sabah saatlerinde bankalardan geldi. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Neredeyse her banka senenin son günlerine özel kampanyaları ile emekli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar emeklilerin cebini rahatlatacak banka promosyon ödemeleri veriyor.

    takvim.com.tr
    1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM’den çekiliyor

    1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. 1500 TL ve üstü maaş alanlar anında bunu yapsın zira karşılıksız ve geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar sene sonucunda gündemde ısısını korurken emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor.

    Hangi bankalar en yüksek promosyonu veriyor?

    Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 sene süresince kalma taahhüdü veren emeklilere 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli vatandaşlar en düşük 1750 TL en yüksek 2500 TL emekli promosyonu alabiliyor. Başvuru işlemleri ise Akbank şubelerinden yapılıyor. Akbank'ın promosyon ödemesi amacıyla tek şart 3 sene süresince bankada kalma ve emekli maaş müşterisi olma taahhüdü vermeniz.

    Yıl sonuna kadar müracaat yapan ve maaşını taşıyan emeklilere Finansbank doğrultusundan en düşük 750 TL en yüksek 1000 TL emekli promosyonu yatırılıyor. Başvuru gerçekleştirmek isteyen emeklilerin en yakın şubelere giderek işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz emekli promosyonu amacıyla ek şart istenmiyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Yapı Kredi'nin promosyon kampanyası geçen zamanlarda güncellenmiş ve emekliye en yüksek 2000 TL promosyon ödemesi uygulanacağı duyurulmuştu. Yapı Kredi'nin kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerden ek şart istenmiyor yalnızca maaşınızı taşımanız yetiyor.

        ING Bank'ın banka promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin maaşını taşıması ve 3 sene süresince bankada kalma sözü vermesi yetiyor. ING Bank emekli promosyon ödemesi 1750 liraya kadar yükseliyor. Maaşa göre oluşturulan ödemelerde en düşük 1200 TL en yüksek 1750 TL promosyon alabilmek mümkün. Başvuru işlemleri ise en yakın ING Bank şubelerinden yapılabiliyor.

        Bankalardan promosyon nasıl alınır?

        Bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oluşturulan uyuşma tarafında 2018 senesinden bu yana emekli vatandaşlara promosyon ödemesi veriliyor. Emekliye banka promosyonu ödemelerinden faydalanmak isteyenlerin tercih ettikleri banka şubelerine giderek maaşlarını taşımaları ve 3 sene süresince bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor.

        Bazı bankalar emekli promosyon ödemeleri amacıyla fatura ödeme talimatı gibi ek şartlar isteyebiliyor fakat çoğu banka yalnızca maaşını taşıyan Emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Hem de birtakım bankalarda da ek kampanyalar bulunuyor. Mesela fatura ödeme talimatı verenlere ek ödeme veriliyor yada yakınını getiren emeklilere ek promosyon ödeniyor.
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        Haberler Ekonomi 1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! ATM'den çekiliyor
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