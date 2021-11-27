1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! ATM'den çekiliyor

1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. 1500 TL ve üstü maaş alanlar anında bunu yapsın zira karşılıksız ve geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar sene sonucunda gündemde ısısını korurken emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor.