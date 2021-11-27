1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! Tüm emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara müjde! ATM'den çekiliyor

1500 TL ve 1800 TL ek ödeme anında hesabınızda! ATM'den alabiliyorsunuz. SGK, Bağ-kur, emekli sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara süper haber geldi. 1500 TL ve üstü maaş alanlar anında bunu yapsın zira karşılıksız ve geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar sene sonucunda gündemde ısısını korurken emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli şu anda zam haberlerine kilitlenmiş halde ama bu sırada bankalardan da emekli vatandaşlar amacıyla peş peşe kampanyalar yapılıyor.
Hangi bankalar en yüksek promosyonu veriyor?
Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 sene süresince kalma taahhüdü veren emeklilere 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli vatandaşlar en düşük 1750 TL en yüksek 2500 TL emekli promosyonu alabiliyor. Başvuru işlemleri ise Akbank şubelerinden yapılıyor. Akbank'ın promosyon ödemesi amacıyla tek şart 3 sene süresince bankada kalma ve emekli maaş müşterisi olma taahhüdü vermeniz.
Yıl sonuna kadar müracaat yapan ve maaşını taşıyan emeklilere Finansbank doğrultusundan en düşük 750 TL en yüksek 1000 TL emekli promosyonu yatırılıyor. Başvuru gerçekleştirmek isteyen emeklilerin en yakın şubelere giderek işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz emekli promosyonu amacıyla ek şart istenmiyor. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz