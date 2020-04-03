E-SGM Üzerinden SGK İşten Çıkış Sorgulama

E-SGM sayfasından işten çıkış sorgulama işlemi yapan kişiler, bu sayfaya girerken istenen kişisel bilgileri tam ve doğru olarak girmelidir. Bu aşamada istenen bilgiler şunlardır:

• Hakkında sorgulama yapılacak kişiye ait TC Kimlik numarası,

• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum tarihi,

• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum yeri,

• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfus cüzdanı cilt numarası

• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il bilgileridir.

Bu bilgilerin girişi tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra E-SGM ekran sayfası açılır. E-SGM sayfası üzerinden genellikle işten çıkış tarihi sorgulama ya da işe giriş tarihi sorgulama ile hizmet dökümü belgelerinin alınması amacıyla faydalanılır. İstendiği takdirde bu bilgiler haricinde de pek çok detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşılabilir.

Aynı bilgilere e-devlet kapısından da ulaşılabilir. Bu yöntemin e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaya göre en önemli avantajı, şifre kullanımına gerek olmamasıdır.