Sigorta olunan tarih 1999 ve öncesine ait ise, erken emekli olunabiliyor

1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişilerin erken emeklilikten yararlanması için ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Başlangıç tarihinin hemen ardından ise; prim süresi emeklilik için etkilidir. İşveren tarafından işçinin 3600 gün prim ödemesinin kesintisiz olarak yapılması şarttır.

• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip kişilerin emekli olabilmesi adına SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.

• 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması ve emeklilik için işvereninden onay çıkması da aranılan şartlar arasındadır.

• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip olanların emekli olma şartında; sigorta girişinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Emeklilikte staj başlangıç tarihi dikkate alınmaz.