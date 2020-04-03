Sigorta olunan tarih 1999 ve öncesine ait ise, erken emekli olunabiliyor

Emeklilik, yaşlı vatandaşların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı en önemli gelir kapısıdır. Bu nedenle emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. İşte, 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların erken emekliliğine dair merak edilen bütün detaylar… takvim.com.tr'de
3600 Günle Kimler Emekli Olabilir?
2002'den önce kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olan, 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve adına en az 3600 gün prim ödenmiş olan ssk sigortalıları emekli olabiliyordu. Ancak, 2002'de emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı ve 15 yıl 3600 günle emekli olma şartı 25 yıl 4500 gün olarak yeniden belirlendi. Fakat kazanılmış hakların korunması (takvim.com.tr) için düzenlemeye geçici bir madde eklendi. SSK'lıların 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yapılıyor. Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş SSK'lılar için geçerli. 8 Eylül 1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamıyor.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?
1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişilerin erken emeklilikten yararlanması için ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Başlangıç tarihinin hemen ardından ise; prim süresi emeklilik için etkilidir. İşveren tarafından işçinin 3600 gün prim ödemesinin kesintisiz olarak yapılması şarttır.
• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip kişilerin emekli olabilmesi adına SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.
• 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanların 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması ve emeklilik için işvereninden onay çıkması da aranılan şartlar arasındadır.
• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip olanların emekli olma şartında; sigorta girişinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Emeklilikte staj başlangıç tarihi dikkate alınmaz.