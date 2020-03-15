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lılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getirince emekli oluyorsunuz

lılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler konu hakkında farkındalık oluşturmak için dernekleşerek çeşitli illerde toplantılar düzenliyor. Emeklili yaşları ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

  • SGK
  • 16.03.2020 09:42
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 17:27
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Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak?

Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu iddialar üzerine sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık.

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