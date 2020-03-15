Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu iddialar üzerine sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık.
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Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu iddialar üzerine sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
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