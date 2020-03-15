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    • 16.03.2020 09:31
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    • 22.03.2020 12:00
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    , SSK ve Bağkur'lulara 2750 TL ve 4100 TL ödeme fırsatı!

    2020 Mart ayı itibariyle başlayan ödemelerde lar en iyi şartları sunmak için kampanyalar düzenliyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödemelerinde miktar 2.750 TL'ye kadar çıktı. Aynı zamanda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam yapılacak. Emekliler, Mayıs'ta da bayram ikramiyesini alacak. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü.

    2750 TL ve 4100 TL SGK, SSK ve Bağkur'lulara ödeme fırsatı!

    Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Banka promosyonu heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs'ta ikramiye, Temmuz'da ise hem ikramiye hem zam ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.

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    EMEKLİYE 4'Lİ KAZANÇ

    SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı ay içinde ikramiye de ödenecek. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi, 27-30 Temmuz arasında bekleniyor.

    TEMMUZ'DA ZAM+İKRAMİYE

    1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
    3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.

    17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
    24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
    27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.

    EN İYİ TEKLİFİ VEREN BANKALAR

    12 banka emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

    EŞ VE ÇOCUĞA PROMOSYON

    Konu ile ilgili bir açıklama geldi ve vefat eden emeklinin eşi ile çocuğuna promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. Vefat eden emekli vatandaşın aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara ise 187,5 'er TL 'lik promosyon ödemesi yapılacak.

    18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ÖDEME NASIL OLACAK?

    18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak.

    AYNI ANDA BİDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR

    Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.

    3 AYLIK MAAŞ ALANLAR

    Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.

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    Haberler Ekonomi SGK, SSK ve Bağkur'lulara 2750 TL ve 4100 TL ödeme fırsatı!
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