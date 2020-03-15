18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ÖDEME NASIL OLACAK?

18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak.

AYNI ANDA BİDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.

3 AYLIK MAAŞ ALANLAR

Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.