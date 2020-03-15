Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde edecek. Banka promosyonu heyecanı yaşayan emeklilere, Mayıs'ta ikramiye, Temmuz'da ise hem ikramiye hem zam ödenecek. Peki ödenecek promosyon, ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde emeklilerin hesaplarına geçecek? İşte 2020 yılında emeklinin yüzünü güldürecek tarihlerin tam listesi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.
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EMEKLİYE 4'Lİ KAZANÇ
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı ay içinde ikramiye de ödenecek. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyesi, 27-30 Temmuz arasında bekleniyor.
TEMMUZ'DA ZAM+İKRAMİYE
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
EN İYİ TEKLİFİ VEREN BANKALAR
12 banka emeklilere promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
EŞ VE ÇOCUĞA PROMOSYON
Konu ile ilgili bir açıklama geldi ve vefat eden emeklinin eşi ile çocuğuna promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. Vefat eden emekli vatandaşın aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara ise 187,5 'er TL 'lik promosyon ödemesi yapılacak.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ÖDEME NASIL OLACAK?
18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak.
AYNI ANDA BİDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.
3 AYLIK MAAŞ ALANLAR
Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.
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