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    • 23.03.2020 14:51
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    , ve Bağkur emeklileri ödeme hesaplaması yapıyor

    Tüm Emeklilere 602 TL ödeme. ve Bağkur emeklilerini kapsayan gelişmeler. Sizler için 602 TL Ödemenin tüm şartlarını araştırdık. İşte son açıklamalar. , çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor.

    SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine 602 TL ödeme müjdesi!

    Emekli olan tüm vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine 602 TL ödeme müjdesi haberi geldi. Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor.

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    EMEKLİLERE 602 LİRA ÖDEME VAR MI?

    Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 10'a çıkarılması gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.

    Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde.Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor.

    Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor.

    NASIL DEĞİŞECEK?

    Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarının yüzde 10'u kadar ek ödeme verilecek

    Ek ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.

    Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.

    EK ÖDEME ORANI ARTACAK

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan 119,88, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.

    Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilecek.

    İLK İKRAMİYE ÖDEMESİ MAYIS'TA

    Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisini taşıyor. Enflasyon oranında bile artış olsa 100-150 liralık fark eklenmesi anlamına gelir. Artışla ilgili net bir açıklama henüz yok. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Yani toplamda emekliye bu yıl 4.100 liraya varan ek ödeme yapılması mümkün olacak.

    EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

    5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

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