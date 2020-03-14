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Son dakika kamu işçisi alımı başvuru açıklaması! Kamu işçisi başvurusu nasıl ve nereden alınacak?

Her yıl milyonlarca kişiye iş umudu olan Mart ayı güncel personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanları yakından takip eden vatandaşları yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre son olarak ülkemizde görülen koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kamu personeli başvuruları nasıl, nereden alınacak? İşte detaylar

  • SGK
  • 14.03.2020 20:42
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 20:42
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İŞKUR kamu işçisi alımı başvuru açıklaması geldi!

İŞKUR üzerinden kamu ve özel kuruluşları tarafından güncel işçi ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte İŞKUR kamu işçi alımı ilanlarına başvuruların nereden yapılacağı merak konusu olmuştu. Yapılan son açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İŞKUR'UN KAMU İŞÇİSİ ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanları sık sık havalandırılacak ve temizlenecek. Ayrıca ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli temizlenecek. İş sağlığı açısından, personel rutin temizlik kontrollerini artıracak.

Personele, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli havalandırılacak. Bakanlık araçları ile personel servisleri düzenli olarak temizlenecek.

Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek.

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